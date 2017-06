Le garde-manger du web et du design #8

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque début de semaine !

Une exploration des dégradés dans Adobe Illustrator

Dans le cadre d'un cours en ligne sur Skillshare, la graphiste britannique Evgeniya Righini-Brand a essayé de tirer le meilleur des outils "couleur" et "dégradé" du logiciel de conception vectorielle Illustrator. Chacun des visuels a été réalisé en l'espace de 30 minutes à une heure et nous montre toutes les possibilités créatives d'un tel outil.

http://bit.ly/2rh04NX

Une carrière dans la création : c'est se réinventer continuellement

Ce n'est pas un secret, faire carrière dans les domaines de la création n'est pas le parcours le plus aisé. Il faut du talent, de l'entrainement et également trouver la force de continuellement évoluer dans sa pratique. Comme l'explique Mike Sagerdans cet article, en tant que designer freelance "Je n'ai jamais été viré, mais j'ai passé toute une vie à faire ce que vous devez faire lorsque vous l'êtes : se réinventer".

http://bit.ly/2rgTBme

UX Design : la gamification pour améliorer l'engagement

Dans le dossier dunuméro 237 d'étapes:, nous avons observé que l'UX Design propose une approche de conception centrée sur l'utilisateur et offre des recommandations pour que les produits répondent à des besoins de simplicité et fonctionnalité, tout en tout en faisant appel à la sensibilité humaine. L'article qui suit montre en quoi la gamification est un bon moyen de séduire le public pour lui faire adopter de nouveaux usages.

http://bit.ly/2rgOUZC

Les grilles de mise en page

À l'heure du web, un article de 2009 peut ressembler à une sorte de fossile, à celle du print, il est encore tout à fait d'actualité. Nous nous replongeons avec plaisir dans les pépites de Peter Gabor et notamment sur ce post sur les grilles de mise en page.

http://bit.ly/2qmjwcT

Comment concevait-on une pochette d'album en 1977

Thames & Hudson publie un ouvrage complet sur le travail du collectif de graphisme britannique Hipgnosis. On y trouve notamment les mythiques pochettes de disque réalisées pour les Pink Floyd, Led Zeppelin, Peter Gabriel, The Police ou encore Paul McCartney. Creative Review partage un passage de ce livre, dans lequel nous découvrons le processus créatif de l'époque, relatif à ces commandes.

http://bit.ly/2r8eHXq

Regard sur l'affiche politique

Très actif sur les réseaux sociaux, Rob Lowe alias Supermundane a décidé, à l'occasion des prochaines élections générales britanniques, de revenir à un processus de diffusion plus artisanal. Il crée une série d'affiches politiques à télécharger et répandre dans l'espace public. De cette expérience, il observe l'impact de ce support et sa capacité à sortir les individus de leur bulle.

http://bit.ly/2qIBoBS

Derrière l'image avec le collectif NAM

Si vous aimez découvrir les coulisses des campagnes publicitaires, le collectif japonais NAM dévoile toutes les ficelles de leur projet photographique pour la marque Glico.

http://bit.ly/2pNeq8e

Par Charles Loyer