Le garde-manger du web et du design #9

Animer un site sur le graphisme et le design, c'est avoir la chance de recevoir une quantité de nouveaux projets et idées via les différents canaux numériques. Un vivier que nous nous efforçons de partager à notre tour, au quotidien avec vous. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à faire le job et chaque semaine, on découvre chez nos confrères des articles très intéressants sur le graphisme, le design ou encore le numérique. Bien conservés au frais dans notre garde-manger, nous les partageons avec vous chaque début de semaine !

Un city-guide créatif à Partis par Creative Boom

Visiter une ville, c'est chercher à en découvrir l'histoire, les lieux emblématiques, à explorer des modes de vie, des endroits insolites, à rencontrer de nouvelles personnes. Y habiter, c'est différent. L'entrain est moindre, souvent rattraper par le quotidien. Retrouver sa ville à travers un regard extérieur peut donc s'avérer utile. C'est pourquoi nous redécouvrons Paris avec le city-guide créatif de Creative Boom. Après lecture, il n'est pas incertain que nous tentions prochainement de nous rendre à certaines adresses.

Tête à tête avec le photographe William Klein

De son apprentissage de la peinture dans le studio de Fernand Léger, à son exposition actuelle à la Somerset House, William Klein revient dans un entretien avec Wallpaper sur quelques grandes étapes de sa carrière. Une discussion riche qui révèle deux traits du photographe : une curiosité sans limite pour l'expérimentation et une grande rigueur dans la gestion du graphisme qui entoure ses compositions.

Sur l'importance de l'écriture dans le design

Dans cet article publié sur medium, John Saito, "designer de mots" chez DropBox explique comment l'écriture peut contribuer à la réussite d'un projet. Pour lui l'écrivain/auteur fait partie du processus de conception. Il n'intervient pas seulement pour remplir des cases mais pour faire en amont le choix des bons mots.

Quelques livres pour envisager le futur du design

Plus que jamais, le design s'intègre dans de nombreux secteurs : le graphisme, le produit, l'innovation, les technologies ou encore les rapports entre personnes. Cette manière de penser impose d'envisager en terme de fonction et de destination, de répondre aux besoins humains plutôt que le créer. Cette semaine, Fast propose une série de livres qui apportent quelques pistes de réflexion sur l'évolution du design dans les années à venir.

Pourquoi les grandes marques rachètent les studios de design ?

Effectivement, comme expliqué dans l'article précédent, les marques intègrent de plus en plus le design dans leur stratégie. Sean O’Connor, associé à Smart Design, observe que beaucoup d'entre elles rachètent des studios plutôt que de monter leur propre équipe. Il analyse sur Design Week les aspects négatifs et positifs de ces acquisitions.

Les clés d'une bonne couverture de livre

Des couvertures de livres, il en existe par milliers, mais celles qui se distinguent se font plus rare. À travers plusieurs exemples, Belinda Lanks, éditrice chez Magenta, explique quels sont les choix qui peuvent faire la différence.

Photo de couverture : Atelier Nota à Montmartre

Par Charles Loyer