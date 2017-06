[Design Flux] Le graphisme canadien à l'honneur dans un documentaire

Cassandre ou Savignac en France, Adrian Frutiger ou Herb Lupin en Suisse, Paul Gabor ou László Moholy-Nagy en Hongrie et tant d'autres... Chaque pays possède ses figures du graphisme, dont on se souvient pour leur contribution à l'échelle nationale et internationale dans leurs spécialités respectives, de l'affiche à la création de caractères. Le projet "Design Canada" cherche à porter la lumière sur les personnalités déterminantes du graphisme canadien, dont étrangement l'histoire est souvent occultée.

La démarche portée par Greg Durrell, Jessica Edwards et Gary Hustwit adopte la forme du documentaire et s'attache à raconter le développement du graphisme canadien contemporain. Il en analyse la contribution pour façonner l'image du pays et décrypte les signes forts qui continuent d'influencer le quotidien, comme la feuille d'érable ou le logo de CN Rail. La narration se fait autour de personnalités telles que Burton Kramer, Rolf Harder, Fritz, Gottschalk, Pierre-Yves Pelletier et Raymond Bellemare, avec également quelques "guests" comme Stefan Sagmeister.

Design Canada est actuellement en campagne de crowdfunding mais le trailer tient déjà ses promesses. En revenant sur l'histoire du design au Canada, ce film tend aussi à parler d'un graphisme discret et efficace qui perdurent et se réinventent, notamment au travers d'une jeune scène dynamique et inventive.

par Charles Loyer