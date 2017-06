[Ressources] Le livre qu'il vous faut pour réussir sur Instagram

C'est incroyable d'observer à quel point les réseaux sociaux ont pris une place dans nos vies professionnelles, notamment de ceux et celles qui travaillent l'image au quotidien. Designers, graphistes, photographes, réalisateurs, trouvent dans les plateformes comme Instagram, un formidable outil pour diffuser leur travail, toucher de nouveaux publics, gagner de nouveaux clients. Au point même, que le nombre de followers de certains comptes fait pâlir.

Si vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à développer une présence efficace sur la toile. Que vos projets, appréciés et reconnus par vos pairs ne récoltent que très peu de retour en ligne. Que vos abonnés peuvent se compter sur les doigts d'une main. Alors ce petit livre baptisé Le livre qu'il vous faut pour réussir sur Instagram publié chez Pyramyd Éditions est peut être fait pour vous.

Car derrière toute réussite, il y a une méthode et du travail, un équilibre à trouver. Cet ouvrage écrit par Henry Carroll tente d'apporter quelques éléments de réponse. Il s'inscrit dans la série des livres pour réussir... et, à travers le témoignage de 50 utilisateurs d'Instagram, offre de précieux conseils pour éviter que vos contenus se perdent dans l'immensité du web. Techniques photographiques, rédaction des légendes et relations avec leurs followers, ces pages révèlent des astuces pour améliorer ses images et perfectionner son profil. Les abonnés viendront tout seul !

Par Charles Loyer