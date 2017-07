[Design Flux] Le Nouveau playground Duperré

Le terrain de basket Pigalle-Duperré dans le 9e arrondissement fait peau neuve. Une nouvelle fois, c'est Ill studio acompagné de la marque Pigalle et avec le soutient de Nike, qui s'est chargé de refaire les murs et sol du terrain aux allures fantaisistes.

Dans une dent creuse de la rue Duperré, entre Saint-Georges et Pigalle, se trouve un terrain de basket pour le moins pittoresque. Déjà à l'œuvre il y a deux ans, Ill Studio avait peint de couleurs primaires en RVB, avec une dominante bleue. Aujourd'hui, on est abasourdi par le sol de dégradés fantastiques et les murs dotés de formes géométriques contrastées. La dissonance avec les murs de briques défraichis des immeubles voisins émerveille.

Par Florian Bulou-Fezard