[Lectures Graphiques] Le nouvel arrivage sélectionné et présenté par étapes: avec Exaprint

Cette année, étapes: et l'imprimeur en ligne Exaprint s'associent pour vous présenter chaque mois, une sélection des meilleures parutions autour du graphisme.

"Lectures Graphiques" met en avant les ouvrages qui couvrent l'actualité du graphisme et de la culture visuelle, les travaux de recherche ou les publications pédagogiques.

Créée et éditée par les parisiens de Dimanche Studio, "Papier" est une revue trimestrielle bilingue, dédiée à l'illustration. Pour ce premier numéro, 39 illustrateurs dénichés aux quatre coins du monde, sont invités à mettre en scène leur interprétation du. En résulte 60 pages d'images inédites, qui dressent un panorama de l'illustration contemporaine, depuis les incontournables Jean Jullien ou Violaine & Jérémy, aux talents émergeants comme Thomas Fournier, interviewé dans étapes: il y a quelques mois.

Papier, par Dimanche édition.

Le Dictionnaire du Tatouage

A la fois guide et source d'inspiration iconographique, le dictionnaire du tatouage passe en revue 200 motifs d'encrages pour en décrypter la symbolique et les significations. L'abécédaire propose une exploration de l'histoire du tatouage et de son rapport aux cultures à travers le temps et l'espace. L'ouvrage fait notamment le point sur les symboles, qui comme l'oeil omniscient, l'as de pique ou la calavera mexicaine, sont aujourd'hui intégrés à l'iconographie populaire et devenus lieux communs des corps tatoués.

Le Dictionnaire du tatouage, auteur Trent Aitken-Smith, aux éditions Pyramyd.

True Print

Confronter l'impression typographique traditionnelle aux nouveaux usages du digitale, pour ouvrir les champs de l'expérimentation graphique, c'est le parti-pris esthétique de Dafi Kühne, nouvel ambassadeur du Letterpress. Le designer graphique Suisse fait aujourd'hui l'objet d'une monographie, illustrée par 80 posters qui ont été réédités pour l'occasion. Une édition limitée de l'ouvrage inclut un poster imprimé en Letterpress, dont le processus de fabrication est visible en ligne.

True Print, par Reto Caduff aux éditions Lars Müller Publishers.

PLI 02 - Format(s)

Revue annuelle d'architecture et d'édition dont nous vous parlions déjà ici, Pli interroge les liens entre ces deux disciplines qui s'entrechoquent et se complètent. Comment un architecte est-il amené à écrire, publier et diffuser ? Comment faire travailler ensemble, designers graphiques, éditeurs et architectes ? Dans chaque numéro, la revue tente de nous apporter des réponses à travers une thématique directrice. Après avoir exploré l'Hypertextualité et le.s Format(s) le troisième numéro cherche des contributeurs pour réfléchir à la notion de Conflit

Pli

