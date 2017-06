[Design Flux] Le Petit Néant : le dessin à nu

0 partages sur les réseaux sociaux

Des dessins et rien que des dessins, Le Petit Néant fait le pari audacieux d'un récit sans paroles. Ne cherchez pas de commentaires, titres ou informations particulières, il n'y en a pas. Ce troisième numéro, comme ces deux prédécesseurs, invite le lecteur à se concentrer sur l'image. À prendre le temps d'observer chaque dessin, pour s'approprier les subtilités et les sentiments qui s'en dégagent.

Depuis la naissance du projet, lors de leurs études au Royal College of Art, Miguel Angel Valdivia et Giulia Garbin ont à cœur de garder cette intention intacte. Pour y arriver, ils se tiennent à une seule et même méthode : inviter les artistes et illustrateurs sans leur passer une commande particulière. Cette liberté crée la surprise et permet d'envisager à la lecture de nouvelles narrations, de considérer le dessin comme un moyen de communication accessible et lisible par tous. Chaque trait doit être perçu comme le fruit d'une équation entre le corps et l'esprit, la pratique et l'instinct, dont le résultat est bien plus personnel qu'une suite de mots.

La réussite des deux premiers numéros devrait se poursuivre avec cette nouvelle édition encore plus riche. Un tirage de 300 exemplaires est prévu et on y retrouve une grande liste de contributeurs. Chacun à leur manière, nous invite à l'évasion dans leur univers.

Les contributeurs : Andrzej Klimowski, Chris Bianchi, Neal Fox, Carolina Celas, Olivier Deprez, Joe Kessler, Phil Goss, Marie Jacotey, Joakim Drescher, Tanaka Nahoshi, Becky Allen, Ilan Manouach, An Servoung, Steph Von Reiswitz, Grace Holliday, Robert Rubbish, Thomas Dowse, Miguel Angel Valdivia, Lisa Robertson, YY Lam, Nicolas Nadé, Rachel Wright, Tom Spooner, Magnus Lenneskog, Tezo Kyungdon Lee

Par Charles Loyer