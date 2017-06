[Design Flux] Le premier caractère typographique diffusé en série limitée

Qui l'eût cru il y a encore quelques années ? La création de caractères et leurs modes de distribution ont explosé avec le développement du numérique et occupent désormais une place grandissante au sein de la sphère créative. Un essor encouragé par quelques géants du web, mais initialement poussé, par des initiatives plus modestes. Par des passionnés comme Matthieu Salvaggio, graphiste et enseignant, qui lance aujourd'hui sa propre fonderie, Adele Type avec l'intention de réinventer son mode de diffusion.

S'y retrouver dans l'offre typo n'est pas si simple. Revient souvent la question des licences, encore floue pour beaucoup d'utilisateurs. Du nombre également, qui rend les choix plus difficiles, entre les incontournables numérisées, les pures digitales, un caractère classique ou un autre plus singulier. Avec le déploiement de l'AT Osmose, Matthieu Salvaggio apporte une réponse intéressante, puisque la première release de sa nouvelle fonderie, est une famille de caractères en édition limitée.

Comment cela fonctionne concrètement ?

Pour la sortie de l'AT Osmose, une campagne Kickstarter a été lancée et, en fonction de la participation, la fonte ou certaines de ses variantes, peuvent être exploitées par le backer avec une licence totalement libre et flexible pour tous types de supports, à vie. Dans une limite de 100 licences distribuées. Au delà, il faudra se contenter du spécimen et des différents imprimés élaborés autour du caractère. Offrir de la rareté pour un prix accessible, c'est aussi une belle manière de valoriser le travail des créateurs de caractères.

