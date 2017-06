[Ressources] Le Solide Mirage, un caractère qui a du rythme

Solide Mirage désigne le dernier album de Frànçois & The Atlas Mountains, et aussi la typographie créée pour l’occasion par Jeremy Landes. Cette dernière s’inspire du dessin des Didones, famille de caractères utilisée pour les précédents opus du groupe. Unicase, la Solide Mirage est singulière notamment par le tracé de ses bas de casses. A même hauteur d’X que les capitales, elles peuvent ainsi se mélanger avec ces dernières, pour démultiplier les possibilités. Des variantes des A, O et V s’inspirent de l’œuvre de l’artiste Tatiana Defraine « Danser sur du verre, à l’ombre des papyrus » qui orne la couverture de l’album du groupe pop. Proposée en deux versions : une régulière et une étroite, la police est téléchargeable librement sur le site de Velvetyne, fonderie parisienne éditrice de caractères de qualité depuis sept ans déjà.

Par Stéphanie Thiriet