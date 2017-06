[Lectures Graphiques] Les 4 livres à ajouter à votre bibliothèque en ce mois d'avril

Cette année, étapes: en partenariat avec l'imprimeur en ligne Exaprint vous présente une sélection mensuelle des meilleures parutions autour du graphisme.

"Lectures Graphiques" met en avant les ouvrages qui couvrent l'actualité du graphisme et de la culture visuelle, les travaux de recherche ou les publications pédagogiques.

Impact 1.0 et Impact 2.0: Design Magazines, Journals and Periodicals

Les deux livres présentent une sélection pointue de couvertures de magazines dans les domaines des arts appliqués. Le premier ouvrage couvre la période 1922-1973 et le second 1974-2016. L'ensemble montre la diversité et l'énergie qui a toujours existé dans la création graphique du siècle dernier à aujourd'hui. Brillant.

Impact 1.0 et Impact 2.0: Design Magazines, Journals and Periodicals , auteurs Tony Brooks & Adrian Shaughnessy, Unit Editions

Mapping Graphic Design History in Switzerland

Avec une sélection de onze textes d'auteurs suisses, en allemand, italien et français, le livre au graphisme soigné montre la production et la transmission des artefacts et des processus conçus visuellement, ainsi que le résultat de ce discours. L'ouvrage aborde les approches théoriques et méthodologiques du domaine de la conception graphique tout en soutenant la recherche en Suisse.

Mapping Graphic Design History in Switzerland, auteurs Robert Lzicar et Davide Fornari, aux éditions Triest

West is the Best France

A la frontière du cahier de voyage et du livre d'art, l'ouvrage explore l'influence du littoral et de la philosophie du surf sur l'art. Après avoir sillonné les vagues californiennes, "West is the Best" récidive et s'embarque cette fois, sur les côtes françaises à la rencontre de plasticiens, designers, photographes, entrepreneurs et autres collectionneurs. Dans ce second opus, l'artiste plasticien Nils Guadagnin, l'illustratrice Valentine Reindhardt et les designers Ronan et Erwan Bouroullec, pour ne citer qu'eux, nous plongent dans un art de vivre, entre vie citadine et échappées maritimes.

West is the Best, Studio Joran Briand & P.H Bizon édité par Studio Joran Briand/West is the best



