Les lauréats des Design Week Awards 2017

Les lauréats du Prix Design Week Awards, Édition 2017 ont été annoncés. Chaque année, le prix récompense des projets innovants et créatifs dans le domaine des arts appliqués. Cette année, 24 catégories ont été constituées, sous cinq principaux groupes : Communication, Espaces, Digital, Produits et Mobilier, et Landmark Awards. En voici quelques-uns, la liste complète est à consulter ici.

Print Communication



Lauréat Hope for Adris Group, by Bruketa&Zinc OM



Poster Design



Lauréat BeBoldForChange pour International Women’s Day, de Eleven, Inc



Identity Design



Lauréat Invictus Games 2016, pour la Royal Foundation, de Lambie Nairn



Mention spéciale Race Against Dementia, de Brand Union



Brand Compaigns



Lauréat : #DingDong for Airbnb, by AKQA



Mention spéciale : Sleeping Patterns for Simba Sleep Ltd, Underexposed



Packaging



Lauréat : Femme for Yoai by Pearlfisher



Wayfinding and environmental graphics



Lauréat : Chambres de l'Hôpital pour enfants de Sheffield, de Artfelt and Morag Myerscough



TV, Films et Videos Graphic



Lauréat : Summit 2016, pour LCF Fashion Business School, de Alphabetical



Par Florian Bulou