Les pages à cuisiner d'Ikea

À l'image de ses notices explicites, Ikea a mis au point des modes d'emploi pour faire à manger. Avis aux amateurs, et surtout aux débutants !

Avec l'agence Leo Burnett Toronto, la branche canadienne d'Ikea a conçut Cook This Page. La "page à cuisiner" est on-ne-peut-plus-simple : il suffit de disposer les ingrédients sur les emplacements indiqués. Les papiers sulfurisés sont faits pour aller au four après avoir roulé la feuille. Puis il suffit de l'ouvrir et c'est prêt. Un procédé qui a le mérite d'être ludique pour apprendre à cuisiner avec les enfants.





Notons pour l'anecdote que cela a été conçu pour simplifier les démonstrations par les vendeurs. À l'origine ceux-ci étaient déstabilisés par la complexité des préparations culinaires. Les designers ont imaginés cette feuille pour qu'ils fassent tout de manière intuitive tout en continuant de vanter l'hyper-fonctionnalité des cuisines. Il faut cependant se contenter de peu de recettes ; parmi elle, saumon aux herbes, crevettes aux olives ou raviolis aux tomates.

