Les puces de l'illu : le cru 2016

0 partages sur les réseaux sociaux

Dans l'agenda graphique, il y a des évènements à ne pas manquer. Les Puces de l'illu en font partie. En 3 éditions, la manifestation a su rassembler un large panel d'illustrateurs, révélateur de la richesse actuel de la discipline. Le marché s'installe à nouveau au Campus Fonderie de l'image, pour un 4e opus le 10 et 11 décembre prochain.

Pour cette édition 2016, l’établissement et l’équipe organisatrice proposent de placer l’événement sous le signe fraternel et sororal de la parité. Un thème exploré lors du colloque inaugural "93 % meufs, 100 % illustration", qui fera également l'objet de diverses animations durant les Puces de l'Illu et d'une exposition montée par les étudiant-es du Campus.

Côté exposant, on retrouve de nombreux professionnels. Illustrateurs, illustratrices, éditeurs, éditrices, galeristes et libraires indépendants sont de sortie, avec notamment l'Atelier Bingo, Victoria Roussel, Dugudus, Les Éditions 2024, le Print Van Paris ou encore Amélie Fontaine. La liste complète et détaillée des exposants est à découvrir ici : http://pucesillu.campusfonderiedelimage.org

À noter, le travail sur l’affiche de cette édition, réalisée en collaboration avec les étudiant-es de Mastère international en Design graphique du Campus Fonderie de l'image, Jessica Coifman et Cyrille Micallef.