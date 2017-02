Les Puces du Design : nouvelle dimension pour la 35e édition

En novembre 2016, Les Puces du Design qui ont été le premier salon en Europe exclusivement dédié au design du 20e siècle évoluent... Elles investissent le Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour proposer un événement unique autour du design dans toutes ses dimensions. Articulé autour de 5 villages dont chacun aura une spécialité, c'est toute la création du 20° siècle dans sa version originale qui sera célébrée :

- Le Village du Design Vintage avec des pièces historiques, originales et de qualité

- Le Village des Galeries qui présentera des pièces rares et exceptionnelles

- Le Village du Design Contemporain avec les grandes marques qui ont fait l'histoire du design et qui éditent aujourd'hui, les antiquités de demain

- Le Village de la Mode Vintage avec des pièces de créateurs, originales et griffées de grande qualité

- Le Village Graphique qui proposera des photographies, lithographies et documentation du 20° siècle

Un nouvel élan pour la manifestation, impulsé par notamment par direction artistique globale du studio 5.5. L’agence parisienne de design global réinvente la notion de salon du design en proposant une scénographie réjouissante, une identité acidulée et une programmation qui ouvre des champs nouveaux.

http://www.pucesdudesign.com/fr