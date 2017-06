Les Puces du design reviennent au printemps : 36e édition

Rendez-vous incontournable depuis bientôt 20 ans, les Puces du design proposent une sélection éclectique et affutée de mobiliers, objets et textiles, des années 1950 à aujourd’hui. La 36ème édition qui aura lieu du 18 au 21 mai prochain poursuit la mutation d'un l'événement unique en son genre..



En novembre 2016, les 5.5 designers ont été chargés de repenser les Puces du Design. Ils ont organisé un village avec ses quartiers : celui des antiquaires internationaux spécialisés dans le vintage ou celui des designers contemporains qui présenteront leur dernière collection. De son côté, le coin des archives, révèlera esquisses et prototypes de mobiliers connus. Dans la rue des designers-makers, des néo-artisans représenteront la nouvelle tendance design, qui intègre le concepteur à tous les niveaux de la création, de la première esquisse jusqu’à la commercialisation du produit.



Des invitations se dévoilent au gré des déambulations. Invitation à s’engager : les 5.5 designers sensibiliseront au sujet de la contrefaçon avec l’exposition « Copies Originales ». Invitation à vivre une expérience de réalité virtuelle : avec Homebyme, application de conception dans l’espace, chacun, muni d’un casque HTC Vive, pourra agir sur le projet d’un aménagement d’intérieur en se téléportant dans les différentes pièces et changer les objets, les meubles et les sols.



Au cœur du village, la plage, pensée par les 5.5, permettra de se détendre les pieds dans le sable, en dégustant cocktails et autres produits de la mer.



Jeudi 18 mai 2017 de 14h à 22h.

Du vendredi 19 au dimanche 21 mai de 10h à 19h

Paris Expo - Porte de Versailles Hall 3.1 — Paris 15e

8€ la journée, 12€ pour les 4 jours. Réservation en ligne à tarif préférentiel et informations sur www.pucesdudesign.com .