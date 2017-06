Les rendez-vous graphiques : Aria Kasaei

La prochaine conférence Les rendez-vous graphique propose une intéressante rencontre avec Aria Kasaei fondatrice du studio iranien StudioKargah.

En tant que studio de graphisme, StudioKargah est principalement connu pour ses identités graphiques, ses collaborations avec des institutions culturelles et ses projets artistiques à Téhéran, parmi lesquels l’Azad Collaborative Design Project, la Mohsen Gallery et le Tehran Museum of Contemporary Art. Depuis des années, l’objectif est de créer des projets graphiques reposant sur le renouvellement de l’identité visuelle orientale.

En dehors de ses projets de création, Kargah est aussi un centre d’archives du design graphique iranien des années 1960 à 1980 qui collecte des œuvres graphiques, allant de l’œuvre populaire aux projets liés à la révolution et à la guerre. Kargah a collaboré avec le musée d’Art moderne de la Ville de Paris, la Fondation Maxxi à Rome, la Tate Modern à Londres et le Teheran Museum of Contemporary Art afin de développer et présenter ses vastes collections.

Réservation : http://bit.ly/2nA8lxi

Photos : StudioKargah, Aria Kasaei, Mohsen Gallery, 2010 © StudioKargah