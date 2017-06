[Design Flux] Lg2 : un logo au diapason de l’Orchestre symphonique de Québec

L’Orchestre symphonique de Quebec, plus ancien orchestre symphonique du Canada, réunit 300 musiciens et professionnels. À l’occasion de sa nouvelle saison musicale, l’institution s’offre un rafraichissement graphique, signé LG2.

L’agence canadienne a donc pensé une nouvelle identité qui exprime l’ambition de l’orchestre, celle d’offrir une expérience symphonique unique. Elle a misé sur un élément fort : un logo lettre-image hybride, à la fois lettre O, et représentation d'une caisse d’un instrument à cordes. En noir ou blanc sur les affiches et les pochettes de disque, il recueille en son centre des images florales ou des clichés de concert. Sur les programmes et les cartes de visites, déclinés en 5 couleurs, ce signe central fort répond à la typographie placée en verticalité. Ce caractère donne ainsi le la d’une communication printanière.

Par Stéphanie Thiriet