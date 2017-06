[Design Flux] Logos et identités visuelles, sujets centraux du dernier Graphisme en France

Au même titre que certains festivals hexagonaux la sortie annuelle de Graphisme en France constitue une date importante de l'agenda graphique. La 23e édition de la revue éditée par le Centre national des arts plastiques est désormais disponible.

Chaque année, la publication propose d'éclairer différents champs d'application de la discipline. La question des logos et des identités visuelles succède à celle de la direction artistique de presse (numéro 21) et de la recherche (numéro 22). Curieusement, ce n'est que la première fois que la revue s'attaque à ce sujet central dans la pratique du design graphique. Elle le fait avec brio en rassemblant des contributions d'historiens, designers et chercheurs à résonance internationale.

Parmi eux, R. Roger Remington, historien du design, universitaire et directeur du Vignelli Center for Design Studies, propose de revenir sur les origines et le développement des identités visuelles, aux Etats-Unis notamment, dans les années 40. L'incontournable Ruedi Baur partage ses préconisations afin de favoriser la création de systèmes visuels vertueux pour l’espace public. Vivien Philizot, quant à lui, décrypte l’histoire des logos et leur impact dans notre environnement visuel.

La conception graphique fait également partie des points inédits de cette publication. Elle est confiée à chaque nouvelle édition à un nouveau studio. Ici, c'est le studio parisien Kiösk qui officie. Le duo dont une grande partie du travail repose sur l'identité visuelle, s'est inspiré pour la maquette de la structure des chartes graphiques. La couverture nous rappelle également la thématique avec ces signes minimalistes et colorés. Le caractère typographique utilisé est le Programme créé par les designers suisses de Maximage.

10 000 exemplaires du numéro sont disponibles gratuitement dans tout le réseau culturel français, mais pour celles et ceux qui ne pourraient se procurer la version print, le PDF est téléchargeable sur le site du Cnap.

Par Charles Loyer