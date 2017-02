[Jeu] Masculinité retournée

L’équipe créative des éditions anglaises Penguin ont lancé un mini jeu-vidéo sur ordinateur à partir du nouveau livre de l’artiste Grayson Perry, The Descent of Man.

Default Man, mis au point par le game designer Mathieu Triay, s‘appuie sur l’essence de l’ouvrage : la masculinité et ses différents stéréotypes.

Le joueur joue d’abord avec Default Man, l’homme viril par excellence. Il devient ensuite Tender Man, une figure métrosexuel. Le but du jeu est de renverser les archétypes et les clichés masculins. C’est un moyen humoristique et interactif de traiter d’un sujet fort et impactant.

Les illustrations colorées et caricaturales aux traits enfantins de Perry viennent renforcer la légèreté visuelle de Default Man. Avec l’aide du concepteur Tom Etherington, le game designer a aussi recréé de façon interactive la typographie originale de l’auteur.

En somme, un jeu amusant au graphisme qui l'est tout autant !