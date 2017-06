[Talents à suivre] Menta, graphisme au quotidien

Fondé à Guadalajara en 2008, Menta applique un raffinement typographique et illustratif aux produits du quotidien. Rencontre avec Laura Méndez, fondatrice et directrice artistique de l'agence de brandinget de packaging mexicaine.





Quelle est la genèse de Menta ?

J'ai grandi dans la petite ville de Puerto Vallarta, au bord de l'océan Pacifique mexicain. J'ai eu la chance d'avoir une enfance libre, bercée par le soleil, sous les tropiques. Après ma licence, j'ai rejoint une agence de marketing et de publicité que j'ai accompagnée pendant trois ans, sur des projets d'identité et de communication. C'est à la suite de cette expérience que j'ai souhaité prendre mon indépendance et fonder Menta. À l'époque, je me questionnais beaucoup sur la façon de gérer mon studio en indépendante. J'ai donc repris mes études pour suivre une formation de direction artistique à Barcelone. J'ai alors pris conscience que je souhaitais dédier ma carrière à l'identité de marque et au packaging et donner une nouvelle dimension à Menta. Aujourd'hui, nous sommes quatre au studio. Je me charge de la direction artistique et je travaille avec trois designers graphiques, Erika Medina, Blanca Jimenez et Tania Delgado.

Quelle est la valeur ajoutée de Menta sur la scène graphique mexicaine ?

En tant que studio spécialisé, notre expertise dans l'identité de marque et le packaging nous permet d'affirmer notre singularité et d'attirer des prospects du monde entier. À Menta, chacune possède un talent que nous essayons d'affirmer à travers nos projets. Même si je crois à la spécialisation des studios, je pense qu'il est essentiel de garder du temps pour cultiver les savoir-faire qui nous passionnent. Erika se consacre au design éditorial et à la production des projets, tandis que Blanca et Tania apportent leurs compétences en illustration.











Qu'est-ce que la simplicity of allure, le leitmotiv que vous défendez auprès de vos clients ?

La simplicity of allure ou “la beauté de la simplicité” est la condition sine qua non d'une identité de marque réussie. À Menta, nous concevons des projets captivants et intemporels qui combinent des ingrédients classiques et contemporains. Ce e démarche s'illustre dans notre approche de la typographie. Nous nous inspirons des traits typographiques très expressifs et anciens issus des mouvances Art déco ou Belle époque. Puis nous confrontons ces références à une esthétique contemporaine. Il en émerge des typographies uniques et modernes qui suggèrent une pointe de nostalgie.

Quel projet illustre le mieux cette philosophie ?

Le projet Manassé devait combiner l'héritage de la pâtisserie française et des éléments inspirés du Bénin, la terre natale du fondateur de la marque. Nous avons pris beaucoup de plaisir à créer la typographie, inspirée des enseignes parisiennes du XIXe siècle. La gravure à chaud du logo en couleur or rosé lui donne son côté chic. Les motifs et les textures ont été imaginés à partir des formes repérées sur les textiles traditionnels béninois. Les modules répétitifs en noir et blanc apportent au packaging sa richesse visuelle.













Quels critères permettent de définir une bonne identité de marque ?

Fonction et esthétique ne peuvent exister l'une sans l'autre. Elles participent à créer la lisibilité de l'identité. Celle-ci doit être inoubliable. La simplicité, le less is more n'a pas d'intérêt si le public ne ressent rien face à ce qu'il voit. Enfin, aujourd'hui plus que jamais, une identité doit être versatile et flexible afin qu'elle puisse se décliner partout.













Retrouvez le timelapse de cette création réalisée avec des images Adobe Stock en cliquant sur l'image





D'où viennent vos inspirations visuelles ?

De mon côté, j'aime m'inspirer de mes modèles féminins. Je suis le travail de la graphiste Louise Fili depuis la création de Menta. Elle m'inspire pour la qualité de ses projets et sa façon originale d'unir ses passions pour le design et l'Italie. Je m'identifie à son esthétique et à sa philosophie. La créatrice de lettering et auteure Jessica Hische est géniale, divertissante, prolifique et talentueuse. Enfin, je consulte régulièrement le blog Reading My Tea Leaves de l'écrivaine Erin Boyle.

Voyager est une passion et la meilleure source d'inspiration. Cela nous permet de sortir de notre quotidien et d'expérimenter de nouvelles pale es de couleurs, de langages et de cultures. La nature a toujours été une inspiration dans notre travail, nous avons la chance de travailler dans un studio qui ressemble à un jardin botanique. Sur le Web, Behance a été une grande source d'inspiration et de croissance pour Menta. La plateforme nous a permis de découvrir de nouveaux talents et aussi de montrer notre travail aux yeux du monde entier.

Propos recueillis par Astrid Fedel

http://www.estudiomenta.mx