Moment de résilience pour ES Magazine

0 partages sur les réseaux sociaux

La dernière édition spéciale du ES Magazine, revue britannique gratuite, rend hommage aux victimes des derniers attentats de Londres. La rédaction du magazine a demandé à six artistes anglais reconnus, de concevoir six couvertures autour de cette commémoration.

Antony Gormley a dessiné avec un liquide des formes inspirantes. Il laisse échapper son inconscient pour dévoiler des silhouettes humaines livides et fantomatiques.

Anish Kapoor, fort de ses expérimentations en couleurs et textures, propose une couverture tout en simplicité, et riche d'espoir par la lueur qui l'envahit.

Jamie Hewlett dessine des points serrés en l'air liés et groupés, pour signifier le "pouvoir du peuple". Un moment de force et de solidarité par la diversité des tons qu'il impose.

Gilian Wearing prend en photo 52 londoniens, prostrés, pendant une minute de silence, qui commémorent les 52 londoniens qui ont perdus la vie dans les attaques terroristes.

Wolfang Tillmans a pris une photo au moment où il sentait l'inspiration venir, un court instant qui lui parut comme une évidence durant laquelle sonnait en lui "London, Light, Hope", titre de la couverture du numéro.

Ai Weiwei reste lui plus évasif quant au choix de la couverture extrait d'une pièce publiée dernièrement : "C'est l'Odyssée, qui a été récemment joué à Jérusalem".

Six couvertures pour six interprétations des tragédies survenues ces dernières années, à Londres, dans les capitales européennes, et sans oublier les nombreuses villes lointaines, plus que jamais affectées.

Par Florian Bulou-Fezard