[Édition ] Museion Prize One : artistes à découvrir

Le studio Mut propose le Museion Prize One catalogue, un magazine et site web présentant 4 jeunes artistes venus d’Italie, d’Autriche et de Suisse : Invernomuto, Julia Frank, Sonia Kacem et Verena Dengler.

L’ouvrage se compose en deux parties : la première expose les artistes et leurs œuvres de manière très visuelle et graphique où chacun est identifié par une couleur précise, le tout imprimé sur du papier brillant. La deuxième partie, entièrement traduite en trois langues (anglais, allemand, italien), est rédactionnelle : l’auteur y explique le travail des artistes présentés. Le site web accompagne la version papier en introduisant les artistes par interviews vidéos et informations détaillées sur leur processus créatif.

Plus d'infos sur le Behance du studio.