[Design Flux ] Netflix : le design filmé à l'hollywoodienne

Quand Netflix décide de mettre en lumière une profession, la plateforme de distribution de contenus vidéo n'y va pas avec le dos de la cuillère. À partir du 21 janvier sera diffusée "Abstract: The Art of Design", une série documentaire produite avec Wired. Le trailer annonce un line-up pluridisciplinaire avec notamment la graphiste Paula Scher, l'illustrateur Christoph Niemann, l'architecte Bjarke Ingels, mais aussi Tinker Hatfield, designer de chaussures pour Nike ou encore le photographe Platon. Close-up, slowmotion et effets spéciaux garantis !





Mozilla, sur le fil du rasoir

Ça fait déjà plusieurs mois que l'on entend parler de la refonte de l'identité visuelle de Mozilla. L'organisme à but non lucratif avait déjà dévoilé 7 projets pour finalement porter son choix sur celui du studio néerlandais Typotheque. Le logo est construit à partir d'un caractère sur mesure baptisé le Zilla. Reste à savoir comment ce logo va être reçu par la communauté d'utilisateurs.





80% des designers sont heureux de leur travail !

Il y a quelques semaines nous vous parlions de Design Census, une enquête collaborative mise en place par Google et l'AIGA, pour faire un rapide état des lieux des facteurs économiques, sociaux et culturels du design.

Aujourd'hui les résultats sont connus et on note que parmi les 9500 participants, 80% déclarent être heureux de leur travail... en France le chiffre tombe à 63%. Au passage, le salaire aussi. 39% des participants français déclarent avoir des revenus inférieurs à 25K par an, alors que dans le monde entier, la moyenne des revenus est plus élevée (31% entre 25K et 50K, 29% entre 50K et 70K) .

Par Charles Loyer