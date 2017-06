[Instant créa #236] "Noir Beauté" par Menta

Dans notre dernier numéro, étapes: s’associe au studio Menta pour concevoir une création originale autour du concept “nouvel exotisme” à partir du fonds iconographique Adobe Stock.

Pour ce visuel, Menta s’inspire des planches botaniques et zoologiques, glanées parmi les atlas d'histoire naturelle. À la manière d'un collage, les figures animales et végétales entrelacent une typographie Art Nouveau aux ornements sinueux. La teinte sombre et froide des images invoque une nature sauvage et mystérieuse, qui contraste avec les caractères roses poudrés, dans un clair-obscur envoûtant.





Retrouvez toute la sélection "Nouvel Exotisme" sur Adobe Stock.

Images Adobe Stock utilisés pour cette création :





©GraphicCompressor





©alesikka





©BillionPhotos.com