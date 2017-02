[La Sélection étapes:] Notre sélection des publications en design graphique et culture visuelle de ce début d'année ! avec Exaprint

Cette année, étapes: et l'imprimeur en ligne Exaprint s'associent pour vous présenter chaque mois, une sélection des meilleures parutions autour du graphisme.

"La Sélection étapes:" met en avant les ouvrages qui couvrent l'actualité du graphisme et de la culture visuelle, les travaux de recherche ou les publications pédagogiques.

Pour l’auteur et éditeur de l’ouvrage, Wang Shaoqiang, la couleur est chargée de psychologie. Elle est le moyen d’expression principal qui aide à définir la véritable identité d’un objet et par conséquent, d’une marque. Color Code, Branding and Identity présente des projets d’identités visuelles en les répertoriant par gamme chromatique. Un répertoire de couleurs qui se constitue en guide pratique et ludique, un outil pour le graphiste à la recherche d’associations chromatiques percutantes.

Color Code, Branding & Identity, auteur Wang Shaoqiang aux éditions Promopress.

Designed by Apple in California

Fin 2016, Apple dévoilait sa dernière innovation marketing. Pas d'interfaces ou de connectiques cette fois, mais un livre monumental, publié après 8 ans de travail.

A travers les 450 photographies d'Andrew Zuckerman, la firme californienne présente sa rétrospective de 20 ans d'innovation design. Destiné aux étudiants en design, "Designed by Apple In California" nous révèle les challenges derrière chacun des produits iconiques, auxquels ont été confrontées les équipes de design d'Apple.

Afin de représenter des objets aux teintes souvent très claires sur les pages blanches de l'ouvrage, les équipes en charge du projet ont mis au point un outil unique en concevant des encres et papiers sur-mesures. Ce livre est une façon étonnante, pour la marque qui a précipité le monde dans la révolution de la dématérialisation, d'utiliser le papier, pour ériger ses produits high tech en produits de luxe.

Designed by Apple in California, auteurs Jony Ive et Andrew Zuckerman, édité par Apple.

Le Livre pour Réussir vos Créations Graphiques

Les fameux auteurs proposent une initiation au design sous l'éclairage du "principe graphique". Les solutions visuelles expliquées pour inspirer le lecteur sont illustrées par les travaux de figures majeures du graphisme du XXe siècle. Herbert Matter et son jeu d'échelle, Saul Bass pour l'Art du mouvement, Alan Fletcher pour ses trompes-l'oeil ou encore Neville Brody et son talent pour l'improvisation.

Un second opus des mêmes auteurs, consacré à la typographie reprend le système pédagogique de l'ouvrage et en offre un complément.

Le Livre pour Réussir vos Créations Graphiques, auteurs Steven Heller et Gail Anderson aux éditions Pyramyd .

Tommy Ungerer Forever

Pour le 85e anniversaire de Tomi Ungerer, la maison d'édition les Arènes réunit 100 illustrateurs. Dans l'optique de célébrer l'oeuvre de l'artiste, qui depuis plus de soixante ans, passe au crible la société contemporaine, les artistes sont invités à réinterpréter ses personnages les plus emblématiques.

Les oeuvres publiées sont exposées au Musée Tomi Ungerer, centre international de l'illustration à Strasbourg, un projet en collaboration avec le musée de la ville de Strasbourg et l'école de Condé.

Tommy Ungerer Forever, oeuvre collective aux éditions Les Arènes.

