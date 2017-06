[Lectures Graphiques] Notre sélection "Must-read" de février avec Exaprint

Cette année, étapes: en partenariat avec l'imprimeur en ligne Exaprint vous présente une sélection mensuelle des meilleures parutions autour du graphisme.

"Lectures Graphiques" met en avant les ouvrages qui couvrent l'actualité du graphisme et de la culture visuelle, les travaux de recherche ou les publications pédagogiques.

WA, l'essence du design japonais, Rosella Menagazzo & Stefania Piotti

Un concept d'harmonie et de paix à la japonaise. Voilà ce que signifie "wa". Un grand saut dans l'essence du design asiatique nous est offert à travers les quelques 250 innovations proposées. Des créations vestimentaires aux objets traditionnels, l'ouvrage exprime la complémentarité entre modernité et tradition. Une dualité également présente dans la mise en forme du livre : une couverture épurée et minimaliste qui reste fidèle à l'essence asiatique par sa reliure japonaise.

WA, l'essence du design japonais, auteurs Rosella Menagazzo & Stefania Piotti aux éditions Phaidon

Livres animés entre papier et écran, Gaëlle Pelachaud

Nous voici dans un univers mêlant le tactile et l'interactivité. L'auteure, Gaëlle Pelachaud, présente l'histoire du livre animé à travers six siècles d'histoire : depuis les disques mobiles des cadrans solaires du Moyen Âge jusqu'aux e-books interactifs en passant par le célèbre pop-up, le théâtre de papier ou le livre à images changeantes. Les fiches techniques et pédagogiques ainsi que les témoignages de professionnels fournissent un éclairage complet à qui souhaite réaliser soi-même ses livres animés ou simplement parfaire sa culture en ce domaine.

Livres animés entre papier et écran, de Gaëlle Pelachaud aux éditions Pyramyd .

La nouvelle typographie, Jan Tschichold

Ouvrage de références édictant les fondements et les principes de la typographie moderne, La Nouvelle Typographie (publié en allemand en 1928) paraît pour la première fois en français. Ce mouvement qui embrasse une poignée d'artistes et de designers au début du XXe siècle autour de Kurt Schwitters et Jan Tschichold se pose en réaction à l'académisme en vigueur. Concernant les choix typographiques et de mise en page, il s'agit de s'affranchir des compositions traditionnelles fondées sur l'axe central, mais aussi des formes décoratives. Ceci au profit de caractères simples, lisibles, d'une hiérarchisation de l'information, d'une union de l'image et de la composition typographique ou encore d'une collaboration étroite avec l'imprimeur.

Dans la première partie de l'ouvrage, Tschichold pose une réflexion historique et théorique sur le mouvement de la nouvelle typographie. La seconde partie de l'ouvrage, un manuel à l'usage des graphistes et des imprimeurs, édicte les différents formats d'imprimés et les types de constructions typographiques recommandées ou à éviter. Un classique à lire, ou à relire en français, pour comprendre davantage les usages actuels de la discipline.

La nouvelle typographie, auteur Jan Tschichold, aux éditions Entremonde

The package design book #4

Créé en 2007 par Jean Jacques Evrard et Brigitte Evrard-Lauwereins, Pentawards est aujourd'hui devenu la plus grande compétition internationale de packaging. Pour célébrer son 10e anniversaire, Taschen édite le 4e volet de la saga The Package Design Book. L'ouvrage rassemble les gagnants des éditions 2015 et 2016 classés selon les 5 catégories du concours, boissons, aliments, soin du corps, luxe et autres marchés. 400 pages de références et d'inspirations, témoignent des dernières tendances en matière de packaging et donnent à voir les acteurs émergents qui investissent le secteur avec originalité et malice.

The Package Design Book, de Julius Wiedemann et Pentawards aux éditions Taschen.



