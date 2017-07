[Design Flux] Nouveau design pour le site de la fonderie typo de Jeremy Tankard

0 partages sur les réseaux sociaux

Jérémy Tankard travaille la lettre depuis près de ving-cinq ans. Pour sa thèse en 1993 au Royal College of Art, il dessina le caractère Distubance. Après avoir été designer 6 ans en entreprise, il choisit de se consacrer entièrement à la typographie. En 1998, il créa l’une des premières fonderies numériques d’Angleterre, la Jeremy Tankard Typography. Le site de cette dernière s’offre aujourd’hui un rafraichissement graphique et intègre des nouveautés intéressantes.

Le site typography.net, désormais optimisé pour tous les écrans, y compris ceux des mobiles, propose un testeur de police simple mais puissant avec une variété de fonctionnalités typographiques avancées. Afin de tester les typos de façon plus probante, des versions d’essai de celles-ci sont téléchargeables sur demande.

Le plus grand intérêt de cette remise à jour réside néanmoins dans la création de StudioType. À travers ce format blog, Jeremy Tankard détaille ses processus de création, documentés de références historiques et typographiques, d’esquisses manuelles et numériques et autres ressources visuelles. C’est là l’occasion de revenir de manière approfondie sur certains des travaux emblématiques du typographe telle que la Corbel, distribuée chez Microsoft, ou la Bliss utilisée pour de nombreux logos (Kindle, Arts and Humanities Research Council ...).

Par Stéphanie Thiriet