[Design Flux] Office du Tourisme de Paris : Vincent Mahé au premier plan

0 partages sur les réseaux sociaux

Vincent Mahé aime Paris et cette passion est réciproque. À tel point que la direction de la communication de l'office du Tourisme de Paris a confié l'habillage des différents supports de communication à l'illustrateur. Un travail qui s'appuie sur la charte graphique développée en 2016 par l'agence Graphéine et qui retranscrit des scènes inspirées du quotidien parisien.

Les explorations parisiennes de Vincent Mahé, publiées chez Nobrow dans l'ouvrage 750 years in Paris, ne sont surement pas étrangères à cette commande. L'ancien étudiant des Gobelins s'est forgé une solide réputation en la matière. Comme peu d'autres, il arrive à faire ressortir l'émotion d'une scène banale et même à rendre poétique un cliché vu et revu. Dans cette série, il cadre comme un photographe, capture subtilement l'instant pour mieux jouer sur l'intemporalité de l'esprit parisien.

Ce projet est aussi le résultat d'une collaboration intelligente entre une structure publique, une agence de design et un illustrateur indépendant. Il sera principalement visible sur le plan de Paris, imprimé à 12 millions d'exemplaires et distribué gratuitement.

Par Charles Loyer