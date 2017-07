Palmarès du Festival d'Animation d'Annecy 2017

0 partages sur les réseaux sociaux

Une semaine passée et voilà que la cité lacunaire revient à son calme que l'on aime tant. La 40ème édition du festival du film d'animation s'achève, et nous connaissons désormais les dix-sept lauréats parmi les 216 films nommés. Un récapitulatif des palmes décernées aux alentours du Lac d'Annecy, cette année engagée.





Cristal d'Honneur

Georges Schwizgebel

Cinéaste de l'animation émérite, Georges Schwizgebel a reçu le titre honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Pour l'occasion, Le Roi des Aulnes a été projeté, accompagné au piano par son fils, Louis Schwizgebel-Wang.



FILM DE COMMANDE Prix du Jury

Moby "Are You Lost in the World Like Me N", de Steve Cutts

Un court-métrage en blanc et noir, naïf, oscillant entre réalisme et pessimisme face à une société dépendante des nouvelles technologies.



FILM DE COMMANDE Cristal

Material World, d'Anna Ginsburg

Un film fait d'aplats colorés, dénonçant la consommation de masse des vêtements non durables.



SÉRIE TV Mention spéciale

BoJack Horseman "Fish Out Of Water", de Mike Hollingsworth

On retrouve BoJack sous les eaux, dans son scaphandre, presque muet mais pourtant très expressif.



SÉRIE TV Prix du Jury

The Man-Woman Case "Wanted", d'Anaïs Caura

Inspiré d'un histoire vraie des années 20, cette série retrace l'enquête d'un meurtre d'un certain Eugène, à Sydney.





PRODUCTION TV Cristal

Revolting Rhymes Part One, de Jakob Schuh, Jan Lachauer et Bin-han To

Un série de parodies de célèbres contes de fées, quelques peu remasterisés, pour des surprises scénaristiques.



FILM DE FIN D'ÉTUDES Mention du Jury

Pas à pas, de Charline Arnoux, Mylène Gapp, Léa Rubinstayn, Florian Heilig, Mélissa Roux

Une animation poétique et pleine d'empathie qui raconte le quotidien d'une personne non-voyante apprenant peu à peu à se faire confiance.



FILM DE FIN D'ÉTUDES Prix du Jury Summer's Puke is Winter's Delight, de Sawako Kabuki

Un fresque d'épouvante qui fait hommage au vomi, avec des bruits de bouches et distorsions de lèvres.



FILM DE FIN D'ÉTUDES Cristal

Sog, de Jonathan Schwenk

Suite à une inondation des poissons sont coincés dans les arbres. Les habitants alentours entendent leur appels à l'aide, sans pour autant se montrer altruiste.







COURT MÉTRAGE ANIMATION OFF-LIMITS Prix du film "Off-Limits"

Dix puissance moins quarante-trois seconde

Entre l'univers et les hommes, l'espace et la plante, chacun cherche sa place.

À voir en intégralité





LONG MÉTRAGE Prix du public

La Passion Van Gogh (Loving Vincent), de Dorota Kobiela et Hugh Welchman

Le film rend hommage au peintre à travers ses peintures animées.





LONG MÉTRAGE Prix du Jury

Dans un recoin de ce monde, de Sunao Katabuchi

Le film retrace l'histoire tragique du bombardement de Hiroshima, avec, paradaxolement, un bel optimisme.



LONG MÉTRAGE Cristal

Lou et l'Île aux sirènes, de Masaaki Yuasa

Kai, un garçon qui vit dans un village de pêcheurs, rencontre Lou, une sirène qui aime chanter et danser. Ils se lient d'amitié, malgré les croyances des villageois concernant les sirènes.



COURT MÉTRAGE Prix du public

Pépé le morse, de Lucrèce Andreae

Sur la plage, la maman, les grands-parents et les enfants s'occupent, comme ile peuvent.

À voir en intégralité ici.





COURT MÉTRAGE Mention du Jury

L'Ogre, de Laurène Braibant

Un géant se retient de manger, pour ne pas dévoiler son caractère glouton, un aspect qui sera mis à rude épreuve lors d'un banquet d'affaires.







COURT MÉTRAGE Prix "Jean-Luc Wiberras" de la première oeuvre

Splendida Moarte Accident, de Sergiu Negulici

Un homme cherche l'auteur d'une mystérieuse lettre d'amour trouvée dans un magasin d'antiquité.



COURT MÉTRAGE Prix du Jury

Vilaine fille, d'Alice Kartal

Un petite fille, dans une chambre d'hôpital, se remémore le passé heureux dans le village de ses grands-parents.





COURT MÉTRAGE Cristal

Min Börda, de Niki Lindroth Von Bahr

Comédie musicale, divisée en quatre épisodes qui se déroulent dans un supermarché, un hôtel, un centre d'appels et un restaurant à hamburgers.