[Design Flux] Paula Scher : Works : retour sur la carrière d'une graphiste influente

0 partages sur les réseaux sociaux

Avec une carrière qui s'étend sur plus de 35 ans, dont 25 passés chez Pentagram, Paula Scher a marqué le graphisme américain et international. Son approche emprunte au constructivisme, au Bauhaus, à de Stjil, à la culture urbaine et populaire. Son style cash, mais racé, interpelle et divertit.

Pour rendre hommage à ce parcours,Unit Editions publie « Paula Scher : Works ». Ce livre témoigne de l’ampleur et de la générosité du travail de la graphiste américaine : du logotype à l’affiche, du packaging au projet éditorial, pour des entreprises ou des institutions culturelles.

520 pages reviennent, de façon thématique, sur ses collaborations avec CBS, Microsoft, le Moma, Shake Shack, le théatre New-Yorkais Public Theatre, ses dessins ponctuels pour le New-York Times, ses œuvres d'art cartographiques et ses travaux engagés. Dans un long interview fleuve, Paula Scher se confie sur l’histoire effervescente de la culture du design aux Etats-Unis et le rôle qu’elle a pu y jouer.

Le livre, conçu par Tony Brook de l’agence anglaise Spin met en valeur son contenu avec style et sobriété. Un travail de déconstruction de la lettre vient étayer la couverture et les pages d’ouverture des chapitres.

Par Stéphanie Thiriet