Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

Tous accrocs à Instagram ? Peut-être, mais la plate-forme est devenue le terrain de jeux des designers, graphistes et illustrateurs pour partager leurs travaux, inspirations ou process en cours. Oubliez Kim Kardashian, les tasses de cafés ou les selfies de vos amis et retrouvez chaque vendredi nos 5 recommandations sur le réseau social.

Shintaro Kago

https://www.instagram.com/p/BJ4KQZ1AsIQ

Shintaro Kago entretient un monde morbide où la mort devient un univers allégorique qui révèle toute la noirceur de notre société. Né à Tokyo au Japon en 1969, cet artiste japonais et mangaka a fait ses début dans la revue Comic Box. Celui-ci fait toujours preuve dans ses œuvres d'une grande dérision à l'instar de sa première exposition personnelle intitulée "Films de merde" ou encore sa participation récurrente au "Festival malsain", qui fait de lui un illustrateur d'exception, et dont les travaux ont d'ailleurs séduit Flying Lotus.

Aec Interesni Kazki

https://www.instagram.com/p/BHM22LLBMoX

Le duo ukrainien Aec Interesni Kazki accumule les façades et expositions de prestige à travers le monde. Depuis leur 15 ans, ils ne se lassent jamais de peindre ensemble. Ces pionniers du graffiti et du muralisme d'Europe de l'est, invitent tout un chacun à se questionner sur notre quotidien et mère nature.

Casey Richardson

https://www.instagram.com/p/BGwJYpcAV4c

Illustrateur et Artiste 3D hors pair, Casey Richardson fait partie du courant "Post-Internet Art". Basé à Melbourne, il participe au brouillage sémantique entre virtuel et réel, problématique prépondérante de ce courant artistique, où Internet n'est pas dépassé dans son terme "Post" mais transcendé, globalisé, voire sacralisé. Il est un médium artistique de plus dans le champ de l'art. Il revêt sa propre culture, un ensemble de normes, valeurs et pratiques.

Atelier Tout va bien

https://www.instagram.com/p/BDIrhDWRVRK

Né d'un engagement commun dans la création graphique, Atelier Tout va bien souhaite explorer les formes, les sens avec une minutie dans chaque manipulation du point, de la ligne, de la surface ou de la couleur. Sa volonté ? Adapter sa créativité à chaque commande et générer des concepts adéquats.

« Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes

possibles » - Voltaire

Large Projetcs

https://www.instagram.com/p/BJuhpEshONG

Le studio parisien et pluridisciplinaire Large Projects est dirigé par Emmanuel Besse et Léo Carbonnet. Il répond à des commandes souvent culturelles comme le CNRS ou le CNAP, en proposant divers services : direction artistique, identité visuelle, stratégie de communication, conception graphique pour la presse et le numérique, typographie et scénographie. Le studio donne aussi régulièrement des conférences et organise des ateliers.

