Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

0 partages sur les réseaux sociaux

Cette semaine, on vous présente une compilation de comptes Instagram à suivre de près. Illustrateurs, graphistes, dessinateurs, peintres, photographes... Cet éclectisme visuel et graphique nous offre une grande diversité d'inspirations !

https://www.instagram.com/p/BNglddoB1nE

Les illustrations de l’artiste française Stand up for Paradise sont uniquement réalisées aux crayons et feutres noirs. Les portraits en noir et blanc, au style figuratif, exaltent les détails des traits des visages. Une complémentarité des non-couleurs révélée par le coup de crayon brut de l’illustratrice et l'utilisation des ombres en aplat.

https://www.instagram.com/p/BMEbPu5g6gN

À travers son travail, l’artiste anglaise Sally Hewett remet en question les notions de beau et de laid. Elle réinterprète en broderie les différentes parties intimes corporelles. Des gros plans sur des postérieurs, des poitrines féminines, des organes génitaux... L'histoire de ce corps altéré par les expériences de la vie : les cicatrices, les boutons, les veines, les tâches de rousseurs ou encore les dépigmentations. Elle rend au corps sa légitimité, très loin de l’archétype que l’on s’en fait. En somme, des œuvres déroutantes au parti-pris très percutant.

https://www.instagram.com/p/BNJ3KTyBtX0

Sarah Shakeel est une artiste conceptuelle qui s’amuse à produire des collages décalés. Elle détourne des objets, des gens, des animaux à la façon de l’artiste Linder Sterling. Shakeel ironise des situations, rend désuet des objets ou sublime des photographies. Ses compositions exultent de la douceur par l’omniprésence de fleurs, de motifs colorés ou par la brillance que renvoient chacune des images. De l'anti-réalisme réaliste surprenant.

https://www.instagram.com/p/BNCgLOujAap

Une série d’illustrations de Quentin Saubadu, un illustrateur et designer graphique toulousain, reprend des scènes de la vie quotidienne du jour et de la nuit. Une gamme chromatique impactante, aux tons chauds, relève d’une ambiance americano-rétro 70’s. L’artiste offre une nouvelle perception de la réalité en utilisant un graphisme figuratif et des couleurs allant à l’encontre de la notion de celle-ci. Un régal visuel.

https://www.instagram.com/p/BNUoimShzSR

Le but d’Adam Hale, fondateur de The Daily Spice, est simple : prendre des images provenant de différents magazines et les sortir de leur contexte par le collage. L’artiste travaille dans l’immédiat avec des magazines traitant de l’actualité. Il transforme le jetable en quelque chose de permanent, en œuvre d’art. Il joue avec la perspective, les échelles de grandeur, les couleurs… Un travail visuellement très intéressant.

Pour suivre étapes: sur Instagram :

- Le compte de la revue : @etapes

- Isabelle Moisy Cobti, rédactrice en chef : @IsabelleCobti

- Charles Loyer, web & digital @kloaier