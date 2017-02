Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

C'est reparti pour la pause Insta ! Illustrateurs, graphistes, dessinateurs, peintres, photographes... Cet éclectisme visuel et graphique nous offre une grande diversité d'inspiration. Aujourd'hui, illustrateurs et graphistes sont mis à l'honneur.

https://www.instagram.com/p/BNydpweBYmu

Le designer graphique et illustrateur français Joan Conti présente des œuvres aux allures néo-rétro contemporaines. Il mélange des photographies d’antan avec des formes géométriques colorées. Les jeux de matières réalisés par collage montrent un parti-pris visuel amusant et détonant.





https://www.instagram.com/p/BNw8rRjBg6x

Couleurs impactantes, aplats numériques et esthétique moderne sont les principales caractéristiques qui définissent le travail de la designer graphique française Léa Taillefert. L’artiste propose un graphisme vectoriel ludique, très précis et dans l’ère du temps.





https://www.instagram.com/p/BNtt2BThdKE

Une réinterprétation amusante de produits du quotidien ? C’est ce que propose l’illustrateur et designer graphique Jack Royle. L’artiste intervient de façon minimale et colorée pour redonner une identité visuelle et ludique à des objets auxquels nous ne prêtons pas forcément attention.





https://www.instagram.com/p/BNxbR13guku

Julia Guillou, designer graphique freelance, surfe sur la vague complémentaire du rétro contemporain. Ses projets graphiques renvoient une esthétique kitsch et 70’s par l’utilisation d’une gamme chromatique fluo. Un intérêt typographique est également a soulever dans son travail très visuel.





https://www.instagram.com/p/BNyr2-Jl2gP

Les notions de lumière et de géométrie font partie intégrante du travail de l’artiste Regine Schumann. Dans ses œuvres, couleurs chatoyantes et transparence se côtoient afin de créer une harmonie visuelle forte. Un design presque architectural qui ne laisse pas indifférent.

