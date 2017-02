Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

Non, Instagram ne se résume pas aux bijoux de Kim Kardashian, aux abondants sourires de Kanye West et autres frasques people, c'est aussi une plateforme majeure dans la diffusion de la création visuelle. De la photo au graphisme, en passant par l'illustration ou la 3D, on y trouve de tout. Les designers partagent leur travaux auprès d'une communauté active et curieuse, y postent leurs projets, inspirations et work in progress. Parfois même, ils osent le selfie !

La Pause insta est une sélection comprenant 5 de nos recommandations sur le réseau social.

@lesliedavidstudio

Avec Leslie David, on est sur une valeur sûre. En accédant à son profil, on sent tout de suite l'expérience de la directrice artistique. Le flux de la designer française est régulièrement alimenté avec soin. Chaque image dialogue avec sa voisine pour nous faire entrer dans l'intimité des projets.





@TDFoundry

The Designers Foundry, c'est un petit nouveau dans le monde de la distribution de caractères typographiques. Depuis 2012, la fonderie rassemble des designers de différents background pour concevoir et développer des caractères pointus et accessibles. Leur Instagram dévoile la vie de ces derniers.





@deuxpontsmanufacture

L'histoire de la Manufacture Deux-Ponts a commencé en 1935. Avec étapes: cela fait aussi quelques années qu'elle dure. Presque dix ans !

Sur Instagram l'imprimeur partage des images prises au cœur de la production, ambiance machine. On y découvre toute l'excellence et la passion du savoir-faire en matière d'impression Made in France.





@hedof

Rick Berkelmans, alias Hedof, est du genre ubiquiste. Partout où on va, on tombe sur son travail. Il n'est donc pas rare de se retrouvez nez-à-nez avec son travail, que cela soit sur une fresque murale au cours d'un festival de graphisme en Hollande, sur un projet d'identité visuelle d'un studio norvégien ou même sur la carte de vœux reçue ce matin, de la part de l'agence La Suite.

On en dira pas plus, si ce n'est de vous inviter à le suivre.





@movietitles

Sur Insta, on trouve aussi des collections, comme sur le compte de Movie Titles qui rassemble les titres de films. L'occasion d'observer les détails des traitements typographiques à travers les âges.

Pour suivre étapes: sur Instagram : @etapes

Sélection par Charles Loyer