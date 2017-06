Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

0 partages sur les réseaux sociaux

Sur Instagram, on trouve tout, n’importe quoi, et aussi des belles choses ! Créatifs, graphistes, designers, et photographes de tout horizons partagent sur le réseau social leurs travaux et leurs inspirations. étapes: a repéré pour vous 5 comptes à suivre.



DRME Studio

https://www.instagram.com/p/BSQvReGA-Ly

Ryan Doyle et Mark Edwards sont passionnés par l’image. Leurs productions sont parfois très différentes, entre risographies minimalistes et dessins spontanés, mais leur terrain favori d’expérimentation reste le collage. Le duo anglais a publié Cut That Out, un livre qui montre une série d’images créées à partir de collages de travaux de studios et designers à travers le monde.





Studio Walkie Talkie

https://www.instagram.com/p/BRgYMmqj3-c

Studio Walkie Talkie est un bureau de design textile fondé par Flore Larrazet. Elle collabore avec des marques ou produit ses propres tote-bags et pochettes. Avec ses motifs graphiques, jacquards ou animaliers, elle propose une joyeuse célébration du textile made-in-France.

studio walkie talkie et est un bureau de design textile



Erich Brechbühl

https://www.instagram.com/p/BStZUCkhGZ2

Erich Brechbühl, graphiste indépendant basé à Lucerne, travaille l’affiche de façon expérimentale et dissidente. Engagé dans la promotion du design graphique, il a co-fondé Welformat, festival d’affiches et s’implique pour Show & Tell, qui organise des rencontres de graphistes, en Suisse, ou parfois plus loin.





Maxime Mouysset

https://www.instagram.com/p/BTEF4f1BQyt

A peine diplômé de la Haute Ecole des Arts du Rhin, en 2016, Maxime Mouysset se révèle déjà être l’illustrateur à suivre. Ses dessins, contourés à la ligne noire et colorisés en aplats, égayent les pages de Télérama, Kiblind ou Pli.





Local Heroes

https://www.instagram.com/p/BRA_qbpgMRy

Stacey Hunter, designer et docteur en architecture, a lancé en 2016 Local Heroes studio, un mouvement qui veut faire vivre la scène du design écossais et la promouvoir à l’international. En août 2016, à l’aéroport d’Edimbourg, une grande exposition a réuni Gabriella Marcella, Tom Pigeon et de nombreux autres héros locaux du design, dont les travaux sont partagés sur le compte Instagram de Local Heroes.

Pour suivre étapes: sur Instagram :

- Le compte de la revue : @etapes

- Charles Loyer, web & digital @kloaier