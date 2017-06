Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

Sur Instagram, on trouve tout, n’importe quoi, et aussi des belles choses ! Créatifs, graphistes, designers, et photographes de tout horizons partagent sur le réseau social leurs travaux et leurs inspirations. Etapes : a repéré pour vous 5 comptes à suivre.

Jonathan Niclaus

https://www.instagram.com/p/BTQ2nsYjm7y

Les illustrations du berlinois Jonathan Niclaus, élégamment saturées réfèrent à l’esthétique des papiers découpés de Matisse aussi bien qu’à celle des publicités des années 70 ou 80. Pour le webzine Say it to, il livre une interprétation visuelle narrative des formes surprenantes du palais des bulles de Pierre Cardin.





Timm Henger

https://www.instagram.com/p/BSNvVHDjhua

Les affiches de Timm Henger, jeune graphiste prometteur basé à Leipzig, séduisent par leur (fausse) simplicité, leur gamme technicolor, ou la typo dialoguant avec d’autres éléments graphiques.





Flutiste

https://www.instagram.com/p/BTotQiUAlXJ

Flutiste est un collectif qui publie depuis 2011 des fanzines participatifs et des micro-éditions. Instagram est-il la nouvelle bande dessinée ? Chaque jour, sont publiées sur le compte de Flutiste deux cases d’une histoire mystérieuse imaginée par l’illustrateur Tom Vaillant





Qu’est ce ?

https://www.instagram.com/p/BSVd1IRgVCI

Si le nom résonne en français, Qu’est-ce-que-c’est design, le studio officie à Singapour. L’équipe, Bryan Angelo Lim, May Lim, Bryan Lim Jia Qing, Victoria Lee, et Deborah Neo distillent sur le compte de l’agence photos de leurs projets, de la vie du studio et mantras plein d’humour.







Henn Kim

https://www.instagram.com/p/BToZjzQBwre

Le coréen Henn Kim livre une poésie du banal avec des confrontations inattendues dessinées en noir et blanc.

Stéphanie Thiriet

