Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

Sur Instagram, on trouve tout, n’importe quoi, et aussi des belles choses ! Créatifs, graphistes, designers, et photographes de tout horizons partagent sur le réseau social leurs travaux et leurs inspirations. Etapes : a repéré pour vous 5 comptes à suivre.

Henning Wagenbreth

Créateur prolifique, Henning Wagenbreth vit, travaille et enseigne à Berlin. Sa production marie brillamment un travail de commande et des projets personnels oscillant entre le graphisme, l’illustration ou encore le design d’installations. Son fil Instagram présente de nombreux objets graphiques - affiches, livres, objets en trois dimensions - reconnaissables par un trait singulier et une utilisation exceptionnelle de la couleur. Il s’affranchit de toutes règles pour développer les siennes. Certains ont pu admirer son fantastique univers lors de l’exposition « Utopies & Réalités » lors de la fête du graphisme 2015.





Fujifeed magazine

Fondé par Samuel Zeller, Fujifeed est un webzine né sur Instagram, dont le parti pris est de mettre en valeur le travail des photographes travaillant avec du matériel Fujifilm. Un angle précis mais un contenu très ouvert. L'éclectisme de la sélection et les analyses détaillées sur chaque image, nous font presque oublier la constante matérielle. La disponibilité de l'équipe est un plus et n'est pas étrangère au succès de cette communauté grandissante.





Kata Moravszki

Nous avions remarqué le travail de la jeune Hongroise Kata Moravszki avec son projet "Survival strategies", depuis, nous suivons son Instagram pour y découvrir le fil de ses expérimentations graphiques. Son univers se caractérise par des illustrations minimalistes et la mise en pace de systèmes typographiques rigoureux. Un style que l'on observe se développer de plus en plus du côté de Budapest.





Pierre Brault

Pierre Brault fait partie de cette jeune génération, curieuse et pleine de talent, désireuse d'aller au bout de ses idées et concepts. Depuis l'obtention de son diplôme, il poursuit ses expérimentations autour de la communication lumineuse.Il créé des modules typographiques en volume à partir de plaques colorées de plexiglas. La magie opère ensuite quand le dessin évolue en fonction du point de source des rayons lumineux.





Raya Sader Bujana

Avec ses créations en papier découpé, la designer catalane Raya Sader Bujana touche et rassemble une large communauté. La simplicité et le réalisme de son travail témoigne d'une grande délicatesse dans le maniement du papier, chaque détail à son importance et véhicule une émotion. C'est surement ce qui a séduit les nombreuses marques qui font appel à elle.

