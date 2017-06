Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

Sur Instagram, on trouve tout, n’importe quoi, et aussi des belles choses ! Créatifs, graphistes, designers, et photographes de tout horizons partagent sur le réseau social leurs travaux et leurs inspirations. Etapes : a repéré pour vous 5 comptes à suivre.

MuirMcNeil

Le studio MuirMcNeil est la réunion des designers Paul McNeil et Hamish Muir. Leur travail tourne autour de systèmes graphiques paramétrables avec un fort penchant pour la composition typographique. Leur compte Instagram présente un mélange de leurs travaux et d'inspirations piocher sur le web.





Socio Design

L'agence londonienne Socio Design est du genre à ne pas se laisser oublier et présente, presque quotidiennement, de nouveaux visuels sur les réseaux sociaux. Ils mettent en valeur leurs différents projets et nous permettent de les apprécier sous tous les angles.





Logotheke

Comme son nom l'indique, logotheke collectionne les logos. Il se veut un outil de référence pour encourager la critique, la création et la promotion de la culture visuelle. On découvre dans leur flux des signes monochromes très variés qui dévoilent la richesse sans limite de l'invention et de l'interprétation des formes.





M A D E S O M E W H E R E

Ces derniers temps, le monde du design s'agite du côté de l'Australie avec l'éclosion de plusieurs entités talentueuses. M A D E S O M E W H E R E en fait partie. La studio basé à Sydney véhicule une esthétique très soignée, notamment dans le champ des identités de marques. Supports de communication, logos et packaging s'expriment toujours avec une petite touche de bien être.





Florisse & Germain

Voici une autre association prometteuse. Le duo Florisse & Germain sillonne le monde pour capturer la lumière et les lignes dan les environnements qui les entourent. La beauté de leurs clichés se situe dans le minimalisme des compositions. Un cadrage qui révèle dans les couleurs, les matières et les paysages, de nombreux détails.





