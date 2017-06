Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

Sur Instagram, on trouve tout, n’importe quoi, et aussi des belles choses ! Créatifs, graphistes, designers, et photographes de tout horizons partagent sur le réseau social leurs travaux et leurs inspirations. Etapes : a repéré pour vous 5 comptes à suivre.

Julian Montague

Le compte de Julian Montague, basé à Buffalo, fonctionne comme une longue collection de couvertures de livres et affiches des années 60 et 70. L’artiste et graphiste dissimule aussi parmi ces documents graphiques quelques une de ses réalisations fictives : dans le même style que les authentiques, elles sont indiscernables de ceux-ci.

Jonathan Lawes

Jonathan Lawes, jeune anglais exilé à Berlin, est dessinateur de motifs. Il adopte un style où la géométrie et l’abstraction se mêlent pour célébrer les formes et les couleurs. Son Instagram oscille entre photos d’architecture et représentations de ses travaux.

Richard McVetis

Richard McVetis, artiste britannique, crée des pièces artisanales par le tissage et la broderie. Il travaille actuellement sur une série de cubes de laine, sur lesquels il brode méticuleusement des territoires, convoquant ainsi les notions de répétition et de labeur.

Solide

Solide est un tout jeune studio parisien composé de Alexandre Essayie, Pablo Grand Mourcel et Benjamin Varin. Leurs productions, entre éditions, affiches, et création de lettrages, révèlent tout leur potentiel !

Gezeever

Gezeever offre une plongée dans la vie créative de leur studio de sérigraphie hollandais, qui, entre impressions de projets d’artiste et workshops d’initiation, fait chanter l’encre et le papier !

Par Stéphanie Thiriet

