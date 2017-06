Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

Sur Instagram, on trouve tout, n’importe quoi, et aussi des belles choses ! Créatifs, graphistes, designers, et photographes de tout horizons partagent sur le réseau social leurs travaux et leurs inspirations. étapes: a repéré pour vous 5 comptes à suivre.

Ramin Nasibov

https://www.instagram.com/p/BRlTxXNFGSO

Ramin Nasibov est un designer graphique et directeur artistique basé à Berlin. Avec ses photos d’architecture hautes en couleurs, minimalistes et très esthétiques, fini la grisaille !





Draw Down Books

https://www.instagram.com/p/BSONyLfDbsg

Deux passionnés, Christopher Sleboda et Kathleen Sleboda ont fondé en 2012 Draw Down books, maison d’édition indépendante et distributrice de livres. Ils proposent, dans leur catalogue élaboré avec goût, des livres et des monographies d’artistes, des fanzines, des posters…





Neo Neo

https://www.instagram.com/p/BRIvW9Xl7ru

Neo Neo est un studio genevois ouvert en 2010 par Thuy-An Hoang et Xavier Erni. Ces derniers œuvrent dans les domaines de l’édition, de la promotion culturelle, et de la création typographique. Ils publient Poster Tribune, un journal biannuel qui promeut la scène graphique contemporaine et s’intéresse à l’histoire et l’actualité de l’affiche.





Woodgrain Studio

https://www.instagram.com/p/BRUVwr1BgN3

Derrière l’étiquette WoodGrain, se trouve l’illustrateur australien Tom Littleson. Il peint, dessine à la tablette graphique, et imprime en risographie des gens et des motifs stylisés et colorisés avec contraste. Sous le pseudonyme de Dilly (http://cargocollective.com/dilly), il dessine dans un tout autre genre, plus proche de l’hyperréalisme.





Méthode Paris

https://www.instagram.com/p/BPUgc_CDE4b

Présenté en tryptique sur le compte Instagram du studio, les travaux de Méthode Paris vont du design objet au graphisme. Les projets de scénographie et les illustrations en aplat, vectorielles ou risographiées, sont plus particulièrement remarquables.

Par Stéphanie Thiriet

