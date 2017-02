Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

C'est reparti pour la pause Insta ! Illustrateurs, graphistes, dessinateurs, peintres, photographes... Cet éclectisme visuel et graphique nous offre une grande diversité d'inspirations.

https://www.instagram.com/p/BDowQIinG2Q

Le photographe américain Stephen Mcnemmany utilise Instagram comme un terrain de jeux photographique. Il est l’inventeur du #combophotos, une sorte de photo mashup. Il créé des montages minutieux en utilisant à chaque fois plusieurs visuels, ce qui lui permet d’obtenir un résultat drôle et détonant.

https://www.instagram.com/p/BODsNtsBb_Q

Baugasm est un projet du designer graphique, Vasjen Katro, dans lequel il créé, pour chaque jour de l'année, un poster. Il s’amuse à travers le design, la photographie et la typographie, à réaliser de images impactantes et très conceptuelles. Un projet fou à partager !

https://www.instagram.com/p/BNucuYmhA_m

Wang & Söderström, studio de création basé à Copenhague, est spécialisé dans l’art numérique, la production et la direction artistique. Les concepteurs créent des installations à travers les notions de matérialité et de technologie. En découlent des œuvres inattendues et originales réalisées à partir de différents matériaux.

https://www.instagram.com/p/-0wRfvvVo6

Les illustrations de la suédoise basée à Londres, Sara Andreasson, explosent de manière chromatique. Des couleurs vives, des formes figuratives, des thèmes dans l’ère du temps… L’illustratrice offre par son art une bouffée d’air frais dans la sphère numérique.

https://www.instagram.com/p/BLon7s2jHH5

Jolanda van Meringen, artiste basée à Amsterdam, expose des collages extrêmement minutieux. Elle se base sur des photographies de mode découpées, ajourées, superposées. Elle les remplit de dessins, d’illustrations, d’autres visuels… Un résultat épatant et visuellement très intéressant par l’utilisation de techniques variées.