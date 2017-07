Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

Sur Instagram, on trouve tout, n’importe quoi, et aussi des belles choses ! Créatifs, graphistes, designers, et photographes de tout horizons partagent sur le réseau social leurs travaux et leurs inspirations. Etapes : a repéré pour vous 5 comptes à suivre.

Blank Poster

Comme son nom l'indique, il est ici question d'affiches. Chaque semaine, cette plateforme participative propose un nouveau mot comme point de départ à la création de posters. Chacun peut ensuite envoyer sa création pour peut être, la voir être sélectionnée. Leur feed Instagram reflète totalement cette émulation créative.





Playground Paris

Playground Paris est un studio fondé par Valentin Adam, dont le travail repose sur les fondamentaux du graphisme, à savoir la typographie, la manipulation de formes basiques et les jeux de couleurs. Pour le print ou le digital, statiques ou animées, ses images véhiculent un ton joyeux et ludique, qu'on adopte naturellement et avec plaisir.





Sheina Szlamka

Quand elle n'est pas dans ses rêves, Sheina Szlamka les partage avec qui veut dans ses projets éditoriaux, en participant à des expositions, sur son flux Instagram ou même sur le packaging de tablettes de chocolats. La jeune illustratrice parisienne est généreuse et cela se voit, autant dans sa démarche que dans son trait.





Studio Jimbo

Le Studio Jimbo propose à première vue une esthétique radicale derrière laquelle se dissimule une recherche approfondie de la forme. Il faut se plonger complètement dans ses affiches pour en observer la variété et les multiples détails, puisés ici et là, dans notre environnement.





étapes: TV

Cette semaine, nous nous permettons un peu d'auto-promo... En effet, nous venons de lancer étapes: TV sur Instagram, un espace ou nous souhaitons partager des vidéos de design, graphisme et culture visuelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos créations avec nous pour nous aider à alimenter ce compte. Il s'agit ici d'une vidéo réalisée par _marcdavid_

