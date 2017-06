Pause Insta : nos 5 recommandations du vendredi !

Sur Instagram, on trouve tout, n’importe quoi, et aussi des belles choses ! Créatifs, graphistes, designers, et photographes de tout horizons partagent sur le réseau social leurs travaux et leurs inspirations. étapes: a repéré pour vous 5 comptes à suivre.

Florian Schneider

Depuis son adolescence, durant laquelle il s’exerçait au tag, Florian Schneider voue une vraie passion à la lettre. Aujourd’hui graphiste et digne héritier des sign painters, il peint des lettrages colorés, qui viennent orner les enseignes et les murs des villes à travers le monde.

Christophe Urbain

Christophe Urbain est un photographe strasbourgeois professionnel, et autodidacte. Ses clichés, parés d’une lumière singulière, semblent suspendre délicatement le temps. Son style épuré et frontal met en valeur ses sujets : personnes, architectures, nature et scènes de vie.

Tiago Galo

Illustrateur lisboète, Tiago Galo dessine la vie quotidienne de façon géométrisée, avec une palette de couleur restreinte. Ses personnages expressifs, qui ont toujours le fard aux joues, évoluent dans un univers décalé et curieux.

I am blue, I am pink

Inspirés par la pop culture japonaise et le surréalisme, les deux designers catalans du studio I am blue, I am pink créent des mises en scène surprenantes à partir d’objets du quotidien aux couleurs pop et pastels.

Adrien Ménard

Adrien Ménard, jeune graphiste français exilé à Brooklyn, photographie l’architecture et la typo prenant place dans la ville, entre enseignes et signalétiques. Aussi, il partage ses propres travaux entre identités visuelles et création de caractères.

Par Stéphanie Thiriet

