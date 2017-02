Pégase : la composition photographique guide la réalisation du clip "Another World"

"Et si un jour on se réveillait dans un autre monde, où il est possible de respirer seulement sous l'eau". Sorti hier, mardi 11 octobre, le dernier clip de Pégase, illustre avec brio un univers ou l'air serait devenu irrespirable. À la recherche d'eau pour survivre, les deux personnages plongent la tête dans un aquarium, respirent des flaques d'eau, s'hydratent dans une baignoire, jusqu'à éclore dans l'océan au moment de la montée en puissance de la musique.

Pour sa première réalisation, la photographe italienne Marta Bevacqua assure. Le contraste entre l'extrême nécessité de respirer l'eau et la lenteur des images souligne le besoin et renforce le message. Les images très léchées empruntent beaucoup à l'esthétique de la composition photographique.