[Design Flux] Photoshop propose une réplique numérique des pinceaux d'Edvard Munch

"J'aurais voulu être un artiste". Ces paroles chantées au conditionnel par Daniel Balavoine, se conjugue désormais au présent. Le rêve touche à la réalité ou presque. Grâce au travail du designer Kyle T. Webster, Adobe met entre les mains des utilisateurs de Photoshop, les pinceaux centenaires du célèbre peintre Edvard Munch.

La qualité d'un artiste ne réside pas dans le matériel qu'il possède, mais dans la manière dont il se l'approprie, le déforme, le détourne pour développer une approche, affirmer un trait qui lui est personnel. C'est une fois passé entre les mains du peintre, que le pinceau fascine. Ceux de l'Expressionniste norvégien font désormais partie de la légende et sont soigneusement conservés au Musée Munch à Oslo. Une collaboration inédite avec l'établissement offre la possibilité à Adobe d'en proposer une réplique digitale à ses utilisateurs.

À première vue, le défi paraît complexe et pourtant, le processus suivit pour obtenir ces 7 brushs est particulièrement intéressant. Pour atteindre un résultat probant, le fabriquant de logiciels créatifs s'est inspiré des dernières techniques en matière de conservation et reproduction muséale. Les brosses originales ont été photographiées à 360 degrés à l'aide d'appareils photo ultra-haute résolution, qui en ont capturé tous les angles et les moindres détails afin d'établir une représentation 3D, la plus précise possible. À ce scan se sont ajoutées une étude minutieuse du style artistique du peintre et des caractéristiques physiques de ses instruments : souplesse, type de pointe. L'illustrateur américain Kyle T. Webster a ensuite travaillé à partir de l'ensemble de ces données pour essayer de proposer une interprétation numérique la plus fidèle possible.

Le projet baptisé "Les trésors cachés de la créativité" s'inscrit dans une volonté de partager autour des innovations technologiques en matière de création visuelle. De montrer que les outils de demain se construisent dans une perpétuelle réinvention de notre patrimoine culturel.

À noter que les brosses sont téléchargeables gratuitement sur le site d'Adobe et qu'à l'occasion du lancement du projet, un concours créatif a été mis en place. À vous d'imaginer, avec un des 7 pinceaux numériques, une nouvelle version du tableau "Le Cri". À vous d'être un artiste.

Par Charles Loyer