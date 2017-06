[Design Flux] Pied de mouche lance un appel à contribution typographique

Trois ans après sa première sortie, la revue typographique Pied de mouche prépare son 2e numéro. Cette nouvelle édition adopte le format de l'entretien et invite des professionnels d'autres milieux que ceux des arts graphiques pour parler de leur usage de la lettre. L'équipe lance également un appel à contribution afin de réunir des caractères qui n'ont pas encore été diffusés dans des fonderies, pour illustrer ses sujets.

À l'origine portée par Hugo Serraz et Théodore Sutra Fourcade, alors étudiant à la HEAR, la revue Pied de mouche avait pour ambition d'offrir un tour d’horizon de la scène typographique contemporaine, en s'adressant aussi bien aux amateurs qu'aux néophytes. Il aura fallu du temps pour accoucher de ce deuxième numéro, mais, au regard de la nouvelle ligne éditoriale, l'attente semble en valoir la peine. Organisée sous la forme de regards croisés, elle remplit sa mission d'ouverture. La réflexion s'aventure au delà des frontières du design graphique, vers d'autres disciplines pour lesquelles la lettre à une égale importance. Que voit l’architecte ou l’artiste dans la lettre et sa mise en forme? Comment l’écrivain, le dramaturge, le conservateur, le graffeur, le scientifique, le philosophe, l’historien, dialoguent-ils avec le graphiste-typographe ?

L'équipe a mené ces entretiens avec des personnalités aussi variées que l'architecte Martial Résibois, l'acteur Mathieu Didier ou encore le plasticien Olivier Letang. Elle souhaite désormais les illustrer. L'appel à contribution est lancé dans ce but, afin de réunir des caractères d’amateurs et de professionnels, issus de la création typographique contemporaine.

Liens utiles :

Participation jusqu’au 15 avrilen envoyant vos polices de caractères à l'adresse : piedemouche.info@gmail.com

La charte d’utilisation des caractères est disponible ici : http://bit.ly/2oV2k0l