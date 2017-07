[Design Flux] Pinterest, les tendances issues des clics des internautes

Dans un rapport publié par Pinterest, ce dernier évoque les prochaines tendances après avoir analysé plus de 1000 activités d'utilisateurs basées au Royaume-Uni, depuis l'année écoulée.

Il pointe l'intérêt pour les cuisines en contreplaqué, le mobilier rétro, les intérieurs années 70 et des rails de vêtements à la structure autonome. Côté formes et couleurs, ce sont les tons verts et les carreaux à chevrons. On observe étonnement la montée en puissance des motifs aquarelle, dont l'utilisation pour les fonds d'écran a augmentée de 248 % l'année dernière, et la recherche générale de cette technique de 31%.

Le rapport indique également comment et quand les gens interagissent avec les tendances que les grands groupes veulent faire naître. Mais les internautes décident d'un clic, peuvent dévaloriser une tendance conventionnelle ou faire émerger l'imprévue. Le choix individuel reste aux consommateurs.

Fut un temps où les tendances venaient d'une poignée de personnes issu du monde des arts et du marketing. Fini, ou presque, les tendanceurs qui orientaient plus qu'ils n'appréhendaient les orientations. Pinterest, fort de ses likes et partages, peut saisir les goûts des consommateurs. Espérons qu'il n'en fasse pas mauvais usage.

Par Florian Bulou