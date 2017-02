[Event] Playground Paris signe la communication du Festival Les Inrocks festival 2016

Dès demain, vendredi 18 Novembre 2016, Les Inrocks s’installent dans les salles de Paris, Tourcoing, Nantes et Bordeaux. Au menu, une programmation musicale éclectique et internationale mise en lumière par le graphisme du studio Playground Paris aka Valentin Adams. Les couleurs pop et les animations rythment la communication et les illustrations géométriques apportent un côté ludique aux supports. À suivre dès demain.

Avec : Cassius, Jagwar Ma, Lescop, Tinariwen, Lost under Heaven, Paradis, Her Kiasmos, Formation, Darius, Kartell...



