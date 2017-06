Prep'art : les inscriptions pour l’année 2017-2018 sont ouvertes !

Dans la perspective d'intégrer une école supérieure d'arts plastiques ou de design il est souvent nécessaire de passer par la case prépa.

Depuis 30 ans l’école Prép'art prépare les étudiants aux concours des écoles supérieures d'art publiques en France et à l’étranger, à travers des formations d'un an en Design, Graphisme, Espace-Architecture, Illustration-Animation, Beaux-Arts et Cinéma.

L'admission s'effectue sur entretien pédagogique et présentation d’une sélection de travaux personnels.

Pour donner un avant-goût de sa qualité d'enseignement, l'école organise pendant les vacances scolaires, des Stages d’Orientation et de Découverte Artistique (S.O.D.A) encadrés par des artistes-enseignants.

Prep'art Paris : 23 Passage de Ménilmontant, 75011 PARIS

Prep'art Toulouse : 51 rue Bayard, 31000 TOULOUSE