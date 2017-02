[Travel] Selected Europe : 2 jours de découvertes créatives à Bilbao

0 partages sur les réseaux sociaux

Envie d'une escapade créative en Europe ? Le festival Selected Europe est de retour à Bilbao du 18 au 19 novembre, avec une édition 2016 qui promet sa dose de découvertes. Au programme, un panel élargi des acteurs de la création visuelle à travers ses différentes disciplines.

À l'image de plusieurs villes explorées dans le numéro 232 d'étapes:, Bilbao fait partie des agglomérations industrielles qui ont aujourd'hui entrepris un tournant. Leur projet urbain favorise désormais l'installation des entreprises créatives dans le but de dynamiser le territoire. L'imposant Guggenheim de Frank Gehry, ouvert depuis 1997, symbolise cette ouverture à la culture. L'an dernier, lors de notre venue au festival, nous avions pu nous en rendre compte. La capitale de la province de Biscaye s'articule autour d'un centre vivant, dans lequel, le graphisme et le design en général ont leur place, dans la rue, sur les enseignes, mais aussi au sein des studios qui s'y sont installés.

Le festival Selected Europe est une bonne occasion de se rendre au Pays-Basque espagnol, d'autant que le programme s'annonce riche. Parmi les intervenants de cette année, le studio Moruba spécialisé dans le packaging de vins. Le graphiste autodidacte Isidro Ferrer est également de la partie, mais aussi les fondateurs de Letters Are My Friends ou Jürgen Salenbacher pour une intervention plus axée sur le personal branding et le développement professionnel.

Autour des conférences, une exposition et des tables-rondes. L'ensemble du programme est à découvrir ici : http://www.selectedinspiration.com

Vous pouvez également suivre l'évènement en ligne sur Twitter et Instagram.